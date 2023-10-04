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Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову

Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову

4 октября 2023, 10:26
Фото: 1MI
Дата заседания Верховного суда Башкирии, где будет рассмотрена жалоба, пока не назначена.

Министерство финансов России подало жалобу на решение Ленинского районного суда Уфы, которым было решено выплатить компенсацию в размере 31,6 млн рублей 86-летнему Фатхулле Исхакову за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа».

Напомним, Фатхулла Исхаков — пенсионер, который провел 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек. Однако в мае текущего года Верховный суд России полностью оправдал его от этих обвинений.

Также Фатхулла Исхаков отметил в своей жалобе, поданной в Министерство финансов РФ, что в ходе следствия ему неоднократно причиняли насилие и унижали сотрудники полиции и прокуратуры. Он был избит и вынужден голодать в целях получения признания в совершении преступления, которого Фатхулла не совершал.

В иске пенсионер просил суд взыскать с ответчика 450 миллионов рублей. Три недели назад его иск был удовлетворен частично. Адвокат истца Виталий Буркин также намерен обжаловать решение районного суда. Виталий считает, с учётом всех перенесённых пенсионером мучений, которые тот получил за чужое преступление, подобная денежная компенсация является мизерной.

Ранее Mkset сообщал, что в начале сентября текущего года должно было состояться судебное заседание, на котором планировалось определить сумму компенсации для Фаткуллы Исхакова. Однако через 15 минут после начала разбирательства Исхаков почувствовал недомогание и заседание пришлось отменить.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Моральный ущерб#Суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Компенсация морального вреда#Виалина Ахсанова
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