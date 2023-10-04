Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову

Также Фатхулла Исхаков отметил в своей жалобе, поданной в Министерство финансов РФ, что в ходе следствия ему неоднократно причиняли насилие и унижали сотрудники полиции и прокуратуры. Он был избит и вынужден голодать в целях получения признания в совершении преступления, которого Фатхулла не совершал.