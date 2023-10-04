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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Машинисты поездов в Великобритании вышли на забастовку

4 октября 2023, 12:55
Все машинисты поездов из нескольких крупных железнодорожных компаний в Великобритании присоединились к забастовке.

Согласно информации от телеканала Sky News, они требуют увеличения заработной платы, пишет RT.

Стачка, организованная профсоюзом Aslef, включает в себя машинистов следующих компаний: Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C.

Известно, что пассажиры по всей стране столкнулись с отменой или задержкой поездов в связи со забастовкой.

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