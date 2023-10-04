Машинисты поездов в Великобритании вышли на забастовку

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Согласно информации от телеканала Sky News, они требуют увеличения заработной платы, пишет RT.
Стачка, организованная профсоюзом Aslef, включает в себя машинистов следующих компаний: Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C.
Известно, что пассажиры по всей стране столкнулись с отменой или задержкой поездов в связи со забастовкой.