Лось создал массовую аварию с погибшим в Башкирии

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Накануне вечером, на трассе М-5 произошло массовое ДТП с погибшим. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, водитель Mitsubishi Fuso Canter наехал на лежащего на дороге лося. В результате, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся со самосвалом Shacman. Самосвал дальше врезался в грузовой Sitrak.
К сожалению, 57-летний пассажир первого грузового автомобиля от полученных травм скончался. Водитель был госпитализирован с множественными травмами в медучреждение. По факту произошедшего проводится проверка.