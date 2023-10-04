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Лось создал массовую аварию с погибшим в Башкирии

Лось создал массовую аварию с погибшим в Башкирии

4 октября 2023, 14:47
Фото: 1MI
Трагедия произошла вечером на трассе M-5, сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.

Накануне вечером, на трассе М-5 произошло массовое ДТП с погибшим. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, водитель Mitsubishi Fuso Canter наехал на лежащего на дороге лося. В результате, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся со самосвалом Shacman. Самосвал дальше врезался в грузовой Sitrak.

К сожалению, 57-летний пассажир первого грузового автомобиля от полученных травм скончался. Водитель был госпитализирован с множественными травмами в медучреждение. По факту произошедшего проводится проверка.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Авария#Новости Башкирии#Транспорт#Происшествие#Дикие животные
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