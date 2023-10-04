Лось создал массовую аварию с погибшим в Башкирии

Накануне вечером, на трассе М-5 произошло массовое ДТП с погибшим. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, водитель Mitsubishi Fuso Canter наехал на лежащего на дороге лося. В результате, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся со самосвалом Shacman. Самосвал дальше врезался в грузовой Sitrak.