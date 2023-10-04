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Published Сегодня, 07:59

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Летевший с курорта самолет совершил экстренную посадку в Уфе

Летевший с курорта самолет совершил экстренную посадку в Уфе

4 октября 2023, 07:59
Фото: 1MI
О причине вынужденной остановки сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сообщается, что самолет SU-95, рег/RA-89085, рейс AZO627, выполнявший рейс Минеральные воды — Пермь, приземлился в международном аэропорту Уфы из-за больного пассажира на борту. Посадка воздушного судна прошла без происшествий — сигналы срочности и бедствия не объявлялись.

Напомним, ранее вылет самолета Из Уфы в Екатеринбург был задержан на девять часов. Вылет был изначально запланирован на 8:05, но из-за технических сложностей, возникших при подготовке воздушного судна, его перенесли на 17:00. Ситуация привлекла внимание транспортной прокуратуры.

#Транспорт#Самолет#Азамат Нухов
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