Летевший с курорта самолет совершил экстренную посадку в Уфе

Напомним, ранее вылет самолета Из Уфы в Екатеринбург был задержан на девять часов. Вылет был изначально запланирован на 8:05, но из-за технических сложностей, возникших при подготовке воздушного судна, его перенесли на 17:00. Ситуация привлекла внимание транспортной прокуратуры.