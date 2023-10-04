«Как минимум 60 человек»: в Башкирии выявили нарушения в деятельности базы отдыха

Так, в 2022 году в региональное Управление Роспотребнадзора обратились граждане, отдыхавшие на Нугушском водохранилище. В частности, они сообщили о неприятном вкусе и тухлом запахе питьевой воды на одной из баз отдыха на водохранилище. После употребления воды у людей возникали рвота, боли в животе и проблемы с пищеварением.