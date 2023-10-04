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В Башкирии 60 человек отравились во время отдыха на Нугушском водохранилище

«Как минимум 60 человек»: в Башкирии выявили нарушения в деятельности базы отдыха

4 октября 2023, 03:23
Фото: 1MI

В Башкирии 60 человек отравились во время отдыха на Нугушском водохранилище

Отдыхавшие на местной базе отдыха граждане обратились в Роспотребнадзор с жалобами на качество питьевой воды, после употребления которой у них ухудшалось самочувствие и возникли симптомы отравления.
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Отдых

Так, в 2022 году в региональное Управление Роспотребнадзора обратились граждане, отдыхавшие на Нугушском водохранилище. В частности, они сообщили о неприятном вкусе и тухлом запахе питьевой воды на одной из баз отдыха на водохранилище. После употребления воды у людей возникали рвота, боли в животе и проблемы с пищеварением.

Отмечается, что среди пострадавших насчитывалось как минимум 60 человек, в том числе дети. С жалобами на качество услуг в Управление обратились не только жители республики, но и других регионов.

Специалисты Управления выявили нарушения и приостановили деятельность базы отдыха. В ходе эпид.расследования была доказана вина владельца базы отдыха «Солнечная». Теротдел Управления через суд помог пострадавшим вернуть деньги за испорченный отдых, получить компенсацию за лечение и возмещение морального вреда. С собственника базы отдыха «Солнечная» взыскали 722 тыс. рублей в пользу потребителей.

#Общество#Роспотребнадзор#Летний оздоровительный отдых#Отдых#Азамат Нухов#Летний отдых#Водохранилище
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