«Как минимум 60 человек»: в Башкирии выявили нарушения в деятельности базы отдыха

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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Updated Сегодня, 03:38
Так, в 2022 году в региональное Управление Роспотребнадзора обратились граждане, отдыхавшие на Нугушском водохранилище. В частности, они сообщили о неприятном вкусе и тухлом запахе питьевой воды на одной из баз отдыха на водохранилище. После употребления воды у людей возникали рвота, боли в животе и проблемы с пищеварением.
Отмечается, что среди пострадавших насчитывалось как минимум 60 человек, в том числе дети. С жалобами на качество услуг в Управление обратились не только жители республики, но и других регионов.
Специалисты Управления выявили нарушения и приостановили деятельность базы отдыха. В ходе эпид.расследования была доказана вина владельца базы отдыха «Солнечная». Теротдел Управления через суд помог пострадавшим вернуть деньги за испорченный отдых, получить компенсацию за лечение и возмещение морального вреда. С собственника базы отдыха «Солнечная» взыскали 722 тыс. рублей в пользу потребителей.