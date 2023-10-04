Известна причина 6 часовой задержки авиарейса из Уфы в Стамбул

Примечательно, что это не первый случай задержки рейса авиакомпании Red Wings. Накануне, во время не смог вылететь самолет рейса Уфа — Екатеринбург, рейс был отложен на 9 часов. Представители авиакомпании Mkset сообщили, что перенес был связан с техническими сложностями. Оказывается, подготовка воздушного судна «Сухой Суперджет» заняла больше времени, чем планировалось.