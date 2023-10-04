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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Известна причина 6 часовой задержки авиарейса из Уфы в Стамбул

Известна причина 6 часовой задержки авиарейса из Уфы в Стамбул

4 октября 2023, 12:35
Фото: 1MI
Инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

Сегодня, 4 октября, в аэропорту Уфы задерживается рейс в Стамбул авиакомпании Red Wings. Согласно данным онлайн-табло, вылет с 16:30 был перенесен на 22:40.

Происходящим уже заинтересовалась Приволжская транспортная прокуратура. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна в аэропорт вылета.

Известно, что на рейс зарегистрирован 71 пассажир. На время ожидания гражданам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Примечательно, что это не первый случай задержки рейса авиакомпании Red Wings. Накануне, во время не смог вылететь самолет рейса Уфа — Екатеринбург, рейс был отложен на 9 часов. Представители авиакомпании Mkset сообщили, что перенес был связан с техническими сложностями. Оказывается, подготовка воздушного судна «Сухой Суперджет» заняла больше времени, чем планировалось.

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#Общество#Элина Сайфранова#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолеты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет
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