Известна причина 6 часовой задержки авиарейса из Уфы в Стамбул

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Сегодня, 4 октября, в аэропорту Уфы задерживается рейс в Стамбул авиакомпании Red Wings. Согласно данным онлайн-табло, вылет с 16:30 был перенесен на 22:40.
Происходящим уже заинтересовалась Приволжская транспортная прокуратура. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна в аэропорт вылета.
Известно, что на рейс зарегистрирован 71 пассажир. На время ожидания гражданам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Примечательно, что это не первый случай задержки рейса авиакомпании Red Wings. Накануне, во время не смог вылететь самолет рейса Уфа — Екатеринбург, рейс был отложен на 9 часов. Представители авиакомпании Mkset сообщили, что перенес был связан с техническими сложностями. Оказывается, подготовка воздушного судна «Сухой Суперджет» заняла больше времени, чем планировалось.