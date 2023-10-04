Глава района Башкирии досрочно покинул должность

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Депутаты совета Благовещенского района Башкирии приняли досрочную отставку главы района Олега Голова. Как сообщили Mkset в администрации муниципалитета, Голов покинул должность в связи с переходом на новое место работы — в Курултай.
Временно исполнять обязанности главы администрации Благовещенского района будет заместитель главы по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности Анна Карабанова.
Напомним, ранее фракция партии «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Олега Голова на должность сенатора — представителя Курултая Башкирии в Совете Федерации. За кандидатуру Олега Голова должны проголосовать депутаты Курултая республики седьмого созыва на первом пленарном заседании 5 октября. Таким образом, Олег Голов займет место Ирека Ялалова, получившего должность в 2018 году.