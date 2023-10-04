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Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов досрочно покидает должность

Глава района Башкирии досрочно покинул должность

4 октября 2023, 06:58
Фото: Олег Голов// VK.com

Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов досрочно покидает должность

Отставку Олега Голов с должности главы администрации Благовещегского района республики подтвердили в пресс-службе муниципалитета

Депутаты совета Благовещенского района Башкирии приняли досрочную отставку главы района Олега Голова. Как сообщили Mkset в администрации муниципалитета, Голов покинул должность в связи с переходом на новое место работы — в Курултай.

Временно исполнять обязанности главы администрации Благовещенского района будет заместитель главы по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности Анна Карабанова.

Напомним, ранее фракция партии «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Олега Голова на должность сенатора — представителя Курултая Башкирии в Совете Федерации. За кандидатуру Олега Голова должны проголосовать депутаты Курултая республики седьмого созыва на первом пленарном заседании 5 октября. Таким образом, Олег Голов займет место Ирека Ялалова, получившего должность в 2018 году.

#Политика#Общество#Единая Россия#Ирек Ялалов#Благовещенск#Госсобрание Башкирии#Администрация#Азамат Нухов#Совет Федерации
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