Гимнастка Анастасия Татарева посоветовала, как держать себя в форме после 45 лет

По словам Татаревой, важно сохранять активность даже в мелочах: предпочитать подъем по лестнице вместо использования лифта и находить время для пешей прогулки до работы, отказавшись от общественного транспорта. Эти небольшие изменения помогут выглядеть лучше и чувствовать себя более здоровыми, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».