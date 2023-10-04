Гимнастка Анастасия Татарева посоветовала, как держать себя в форме после 45 лет

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По словам Татаревой, важно сохранять активность даже в мелочах: предпочитать подъем по лестнице вместо использования лифта и находить время для пешей прогулки до работы, отказавшись от общественного транспорта. Эти небольшие изменения помогут выглядеть лучше и чувствовать себя более здоровыми, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Гимнастка также рекомендует делать ежедневные прогулки продолжительностью 30-40 минут перед сном. Она подчеркивает, что физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Даже если нет возможности посещать спортзал, можно выполнять простые упражнения дома.
«Я советую делать планку. Каждое утро стоять в планке одну минуту, а также выполнять 15-20 отжиманий и приседания. Это отличный вариант для домашних тренировок. Также можно заниматься растяжкой или йогой», — отмечает гимнастка.
Татарева дает советы и тем, кто стремится похудеть. Она призывает следить за питанием, не ограничивая себя в еде, но предпочитать качественные продукты.
«Регулярно готовьте дома, добавляйте в блюда больше овощей, рыбы и других морепродуктов. Рекомендую пить около двух литров воды каждый день. Несколько глотков теплой воды перед завтраком и 500-600 мл через час после еды», — заключает спортсменка.