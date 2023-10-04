ЕР: Свыше 600 мероприятий пройдет к 30-летию Конституции РФ

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии рассказал, как проходит опрос. Система предлагает участнику десять вопросов на тему Конституции РФ. Задания предлагаются автоматически в случайном порядке. Раз от раза они не повторяются. Победит тот, кто правильно ответит на все вопросы и сделает это быстрее всех. За участие в конкурсе предусмотрены электронные сертификаты, победителям вручат ценные призы, пишет rostovgazeta.ru.