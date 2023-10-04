ЕР: Свыше 600 мероприятий пройдет к 30-летию Конституции РФ

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Участниками могут стать все желающие старше восемнадцати лет. Тест можно пройти на сайте constitution.er.ru.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии рассказал, как проходит опрос. Система предлагает участнику десять вопросов на тему Конституции РФ. Задания предлагаются автоматически в случайном порядке. Раз от раза они не повторяются. Победит тот, кто правильно ответит на все вопросы и сделает это быстрее всех. За участие в конкурсе предусмотрены электронные сертификаты, победителям вручат ценные призы, пишет rostovgazeta.ru.
В субъектах России при поддержке ЕР пройдет более 600 мероприятий.
«Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки „Единой России“. Мы также планируем провести серию уроков „Разговоры о важном“ для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме Конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей наших реготделений, юристов», — уточнил Александр Сидякин.
При этом он отметил, что на занятиях спикеры доступно и интересно раскроют все основные моменты, связанные с Конституцией РФ. Например, какие отношения регулирует этот закон, каковы основы конституционного строя, что представляет собой федеративное устройство, а также как Основной закон защищает права и свободы человека и гражданина.
По словам председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, проект, приуроченный к 30-летию Конституции РФ, прежде всего представляет важность в просветительском отношении.
Клишас рассказал о большом количестве инициатив, поступивших в социальных блок при подготовке конституционных поправок. В частности, это установление МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательное соцстрахование, ежегодная индексация пенсий. Он также сообщил, что президент РФ, правительство и партия «Единая Россия» приняли законы, о которых многие граждане не знают. Региональные отделения партии должны донести до населения информацию о новом социальном законодательстве — тогда россияне смогут пользоваться всеми мерами поддержки.
Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября. Победителям вручат призы в декабре.