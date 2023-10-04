Диетолог Соломатина советует людям пожилого возраста употреблять гречневую кашу

В беседе с представителями NEWS.ru диетолог рассказала, что в гречневой крупе в большом количестве содержится клетчатка, благодаря которой организм избавляется от излишков сахара. При этом гречневая каша защищает от переедания, на долгое время оставляя чувство сытости. Из-за присутствия в составе магния, гречневая каша оказывает благотворное влияние на состояние костной системы и зубов, а также расслабляет стенки сосудов, не давая повышаться давлению, стимулирует кишечную перистальтику и нормализует нервно-психическое состояние.