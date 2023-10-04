Диетолог Соломатина советует людям пожилого возраста употреблять гречневую кашу

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Специалист рекомендовала употреблять гречку для профилактики диабета, а также заболеваний сердца и сосудов, в частности — гипертонической болезни. По словам Соломатиной, магний, источником которого является гречка, необходим человеческому организму для поддержания стабильной работы сердечно-сосудистой системы.
В беседе с представителями NEWS.ru диетолог рассказала, что в гречневой крупе в большом количестве содержится клетчатка, благодаря которой организм избавляется от излишков сахара. При этом гречневая каша защищает от переедания, на долгое время оставляя чувство сытости. Из-за присутствия в составе магния, гречневая каша оказывает благотворное влияние на состояние костной системы и зубов, а также расслабляет стенки сосудов, не давая повышаться давлению, стимулирует кишечную перистальтику и нормализует нервно-психическое состояние.
Эксперт также упомянула, что гречневая крупа в большом количестве содержит рутин, улучшающий капиллярное кровообращение.