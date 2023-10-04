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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Диетолог Соломатина советует людям пожилого возраста употреблять гречневую кашу

4 октября 2023, 16:06
Специалист в области диетологии Елена Соломатина рекомендует людям пожилого возраста ввести в свой рацион гречневую кашу. В ней содержится большое количество клетчатки, поэтому гречка способствует выведению токсинов из организма и улучшению общего самочувствия.

Специалист рекомендовала употреблять гречку для профилактики диабета, а также заболеваний сердца и сосудов, в частности — гипертонической болезни. По словам Соломатиной, магний, источником которого является гречка, необходим человеческому организму для поддержания стабильной работы сердечно-сосудистой системы.

В беседе с представителями NEWS.ru диетолог рассказала, что в гречневой крупе в большом количестве содержится клетчатка, благодаря которой организм избавляется от излишков сахара. При этом гречневая каша защищает от переедания, на долгое время оставляя чувство сытости. Из-за присутствия в составе магния, гречневая каша оказывает благотворное влияние на состояние костной системы и зубов, а также расслабляет стенки сосудов, не давая повышаться давлению, стимулирует кишечную перистальтику и нормализует нервно-психическое состояние.

Эксперт также упомянула, что гречневая крупа в большом количестве содержит рутин, улучшающий капиллярное кровообращение.

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