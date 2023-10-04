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Девятичасовой задержкой рейса из Уфы заинтересовалась транспортная прокуратура

Девятичасовой задержкой рейса из Уфы заинтересовалась транспортная прокуратура

4 октября 2023, 03:39
Фото: 1MI
В надзорном ведомстве проверят, не были ли нарушены права пассажиров, летевших из Уфы в Екатеринбург.

Ранее вылет самолета Из Уфы в Екатеринбург был задержан на девять часов. Вылет был изначально запланирован на 8:05, но из-за технических сложностей, возникших при подготовке воздушного судна, его перенесли на 17:00. На рейс зарегистрировано 77 пассажиров. На время ожидания авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

По информации, которую представители авиакомпании Red Wings предоставили редакции, перенос рейса № WZ-1026 сообщением Уфа — Екатеринбург (авиакомпания Red Wings) связан с техническими сложностями. Оказывается, подготовка воздушного судна «Сухой Суперджет» заняла больше времени, чем планировалось.

Сообщается, что в аэропорт выехал и. о. заместителя Уфимского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

#Прокуратура#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолеты#Транспорт#Задержка рейса#Азамат Нухов#Вылет#Рейс
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