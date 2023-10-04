День открытых дверей в ГК «Жилой Квартал» и выгода до 400 000 рублей на квартиры

— Всего несколько лет назад ГК «Жилой Квартал» приступила к реализации этого масштабного проекта в пустом поле, и на сегодняшний день из 25 запланированных домов уже построено и введено в эксплуатацию 18, три дома сейчас активно строятся. Возводя ЖК «Зубово Life Garden», мы не только строим дома, но и реализуем все коммуникации: проложили дороги и освещение территории, подключили дома к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, установили автобусные остановки. И, конечно же, обеспечили инфраструктурой, начиная от детских зон и спортивных площадок в каждом дворе и заканчивая магазинами, кафе и образовательным центром, в котором располагаются современная школа и детский сад. Поэтому сегодня вы можете посмотреть проект не только на бумаге, но и лично прогуляться по территории ЖК, сходить в реализованный компанией парк и принять взвешенное решение о покупке жилья для своей семьи, — отметила Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».