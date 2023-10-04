День открытых дверей в ГК «Жилой Квартал» и выгода до 400 000 рублей на квартиры

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Сегодня это касается не только самой квартиры, но и всего что находится в пешей доступности: чистые подъезды, просторный двор с игровыми и спортивными площадками, парк для семейных прогулок рядом с домом и развитая социальная инфраструктура.
И такое место есть. Здесь, буквально в 15 минутах езды на автомобиле от центра города вы и ваши дети сможете не только жить с комфортом, но и наслаждаться близостью к природе. Крупнейший застройщик загородной недвижимости группа компаний «Жилой Квартал» объявила старт продаж новой очереди строительства ЖК «Зубово Life Garden» и приглашает всех на день открытых дверей, который состоится 7 октября 2023 года с 11:00 до 18:00 в офисе продаж с. Зубово, ул. Авроры, 1а. В этот день гости смогут не только получить консультацию и посетить жилой комплекс, но и при оформлении брони получить выгоду до 400 000 рублей на квартиру.
— Всего несколько лет назад ГК «Жилой Квартал» приступила к реализации этого масштабного проекта в пустом поле, и на сегодняшний день из 25 запланированных домов уже построено и введено в эксплуатацию 18, три дома сейчас активно строятся. Возводя ЖК «Зубово Life Garden», мы не только строим дома, но и реализуем все коммуникации: проложили дороги и освещение территории, подключили дома к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, установили автобусные остановки. И, конечно же, обеспечили инфраструктурой, начиная от детских зон и спортивных площадок в каждом дворе и заканчивая магазинами, кафе и образовательным центром, в котором располагаются современная школа и детский сад. Поэтому сегодня вы можете посмотреть проект не только на бумаге, но и лично прогуляться по территории ЖК, сходить в реализованный компанией парк и принять взвешенное решение о покупке жилья для своей семьи, — отметила Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
ЖК «Зубово Life Garden» создан для молодых семей, которые сохраняют городскую активность, но при этом хотят жить близко к природе, наслаждаясь тишиной, воздухом и обилием зелени. Записаться на день открытых дверей и выбрать свою идеальную квартиру вы можете по номеру по телефону 8 (347) 22-50-276.
Проектная декларация размещена на сайте Наш.дом.рф
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