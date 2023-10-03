Суд продлил арест «золотому гаишнику» Башкирии Шайбакову

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Шайбаков обвиняется в создании преступного сообщества и получении взяток во время проведения экзаменов на водительские права. Согласно решению суда, содержание под стражей Шайбакова будет продлено на два месяца, до 5 декабря 2023 года, сообщает издание «РБК Уфа».
В марте 2021 года стало известно о раскрытии преступного сообщества, в котором участвовали Ильдус Шайбаков, его заместитель и шесть подчиненных. Местные СМИ уже прозвали Шайбакова «золотым гаишником».
По данным Следственного комитета, сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД были задокументированы при получении взяток от людей, желающих получить водительские удостоверения. Сумма неправомерных выплат варьировалась от 14 тыс. до 40 тыс. рублей. Эта организованная преступная группировка действовала в течение 2014–2020 годов. В ходе расследования было обнаружено 55 случаев получения взяток.
Напомним, в марте 2021 года МВД Башкирии объявило в розыск экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова. В августе 2022 года его всё же удалось поймать. Также известно, что у семьи Шайбакова суд по иску прокуратуры изъял имущество на 44 млн рублей. У родственников и экс-начальника в собственности нашли квартиру, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника. Также изъяли обнаруженные во время обыска наличные и валюту на общую сумму 4,37 млн рублей.