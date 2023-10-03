Суд продлил арест «золотому гаишнику» Башкирии Шайбакову

Напомним, в марте 2021 года МВД Башкирии объявило в розыск экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова. В августе 2022 года его всё же удалось поймать. Также известно, что у семьи Шайбакова суд по иску прокуратуры изъял имущество на 44 млн рублей. У родственников и экс-начальника в собственности нашли квартиру, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника. Также изъяли обнаруженные во время обыска наличные и валюту на общую сумму 4,37 млн рублей.