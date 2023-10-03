В Уфе перекроют важную транспортную артерию

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Жителям Шакши и Иглино снова придётся несладко — в среду и четверг снова перекроют Шакшинский мост. При этом проехать будет невозможно в обе стороны.
Перекрытие связано с продолжающейся реконструкцией объекта. 4 и 5 октября там будет производиться геодезический мониторинг мостового перехода. Это делается для того, чтобы обследовать деформационные процессы ремонтируемого сооружения.
Для того, чтобы попасть в город или выехать из него в северо-восточном направлении, придётся воспользоваться обходными путями. Например, Князевской паромной переправой.
Ограничение движения будет действовать по полчаса оба дня — с 13:00 до 13:30.