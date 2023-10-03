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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

В Уфе перекроют важную транспортную артерию

3 октября 2023, 14:16
Фото: 1MI

В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

Это делается впервые в октябре, но, скорее всего, не в последний.

Жителям Шакши и Иглино снова придётся несладко — в среду и четверг снова перекроют Шакшинский мост. При этом проехать будет невозможно в обе стороны.

Перекрытие связано с продолжающейся реконструкцией объекта. 4 и 5 октября там будет производиться геодезический мониторинг мостового перехода. Это делается для того, чтобы обследовать деформационные процессы ремонтируемого сооружения.

Для того, чтобы попасть в город или выехать из него в северо-восточном направлении, придётся воспользоваться обходными путями. Например, Князевской паромной переправой.

Ограничение движения будет действовать по полчаса оба дня — с 13:00 до 13:30.

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#Город#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Шакшинский мост
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