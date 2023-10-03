В Татарстане уберут разворот в сторону Уфы на федеральной автодороге М7

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сообщается, что с пятницы, 6 октября, будет ликвидирован разворот через разделительную полосу на км 1043+950 автомобильной дороги М-7 «Волга». Речь идет о развороте в сторону Уфы. При этом отмечается, что автомобилисты смогут выполнить разворот через транспортную развязку в разных уровнях на км 1043+700 или через организованный разворот в одном уровне на км 1042+720.
Как пояснили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» данное решение связано с высокой аварийностью данного участка. Так, в рамках проведенного совместно с МВД Татарстана было выявлено, что вблизи данного участка в 2022 году произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 получили ранения.