В деловую программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

В настоящее время форум «Российская энергетическая неделя» является основной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся развития современного топливно-энергетического комплекса. В прошлом году в рамках РЭН состоялось более 70 мероприятий. На них присутствовали свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств, выступили более 270 спикеров.