В деловую программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:16
В работе дискуссионных площадок форума примут участие высокопоставленные участники, делегаты из России и зарубежных государств, руководители крупных энергетических компаний. Они намерены обсудить актуальные вопросы мировой энергетической информационной повестки. Об этом пишет oilcapital.ru.
Форум пройдет с 11 по 13 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве. Ключевая тема программы РЭН-2023 — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира. Очень важно слышать новых геоэкономических лидеров. Уже подтвержденное участие в форуме ведущих международных экспертов энергетической отрасли подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.
Советник президента также выразил уверенность, что дискуссии, которые запланированы на площадке РЭН, повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом.
Как отмечается, в нынешнем году деловая программа РЭН включает более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». На официальном сайте РЭН опубликована полная информация о сессиях деловой программы.
В настоящее время форум «Российская энергетическая неделя» является основной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся развития современного топливно-энергетического комплекса. В прошлом году в рамках РЭН состоялось более 70 мероприятий. На них присутствовали свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств, выступили более 270 спикеров.
Организаторы форума — Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.
Информационный партнер РЭН-2023 — медиахолдинг 1MI.