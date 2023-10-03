В Башкирии стали чаще жениться и реже разводиться

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Согласно документу, в течение шести месяцев текущего года в Башкортостане заключили брак 9223 пары, что на 275 больше, чем годом ранее. В то же время, количество разводов составило 8126 пар, в 2022 году — 8164.
Отдельно следует отметить, что в столице Башкортостана за это же время зарегистрировали свои отношения 3386 пар.
Таким образом, можно сделать вывод о позитивной тенденции роста числа заключенных браков и снижения количества разводов в регионе.
Ранее Mkset сообщал, что рост зарегистрированных браков наблюдается у жителей пожилого возраста. За 2022 год ЗАГС зарегистрировал 483 невесты и 779 женихов пожилого возраста. Кроме того, отмечается, что 66 женихов и 43 невесты вступили в брак впервые в своей жизни.