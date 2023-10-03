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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Башкирии стали чаще жениться и реже разводиться

В Башкирии стали чаще жениться и реже разводиться

3 октября 2023, 08:13
Фото: 1MI
Госкомитет Башкортостана по делам юстиции опубликовал данные о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за январь–июнь 2023 года, сравнив их с результатами того же периода 2022 года.

Согласно документу, в течение шести месяцев текущего года в Башкортостане заключили брак 9223 пары, что на 275 больше, чем годом ранее. В то же время, количество разводов составило 8126 пар, в 2022 году — 8164.

Отдельно следует отметить, что в столице Башкортостана за это же время зарегистрировали свои отношения 3386 пар.

Таким образом, можно сделать вывод о позитивной тенденции роста числа заключенных браков и снижения количества разводов в регионе.

Ранее Mkset сообщал, что рост зарегистрированных браков наблюдается у жителей пожилого возраста. За 2022 год ЗАГС зарегистрировал 483 невесты и 779 женихов пожилого возраста. Кроме того, отмечается, что 66 женихов и 43 невесты вступили в брак впервые в своей жизни.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#ЗАГС
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