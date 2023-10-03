В Башкирии приостановили выдачу водительских прав

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Из-за сбоя в программном обеспечении жители Башкирии не могут получить права и поставить на учёт личный автомобиль. В госавтоинспекции сообщают, что проблема носит исключительно технический характер.
Как говорят в инспекции, проблемы фиксируются в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД.
Сейчас технические специалисты принимают меры по устранению причин неполадок. Также в пресс-службе госавтоинспекции республики обещают восстановить работу учреждений в ближайшее время.
Ранее мы сообщали о том, что суд продлил арест «золотому гаишнику» Башкирии.