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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Башкирии перестали выдавать права и ставить машины на учёт

В Башкирии приостановили выдачу водительских прав

3 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Башкирии перестали выдавать права и ставить машины на учёт

В ГАИ проблему связывают с техническими неполадками

Из-за сбоя в программном обеспечении жители Башкирии не могут получить права и поставить на учёт личный автомобиль. В госавтоинспекции сообщают, что проблема носит исключительно технический характер.

Как говорят в инспекции, проблемы фиксируются в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД.

Сейчас технические специалисты принимают меры по устранению причин неполадок. Также в пресс-службе госавтоинспекции республики обещают восстановить работу учреждений в ближайшее время.

Ранее мы сообщали о том, что суд продлил арест «золотому гаишнику» Башкирии.

#ГИБДД#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Идэль Гумеров
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