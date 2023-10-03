В Башкирии наказаны чиновники крупного ведомства

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Башкирская прокуратура проверила деятельность государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Некоторые из сотрудников ведомства получили наказание.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, работники Госжилинспекции (так в обиходе называют контролирующий орган) заранее публиковали заключения о соответствии проектным документам построенных сооружений. Кроме того, в нарушение инструкций служащие не размещали документы в государственной системе градостроительства.
Оказалось, что при предоставлении информации о доходах и имуществе госслужащие нарушали антикоррупционное законодательство. Какие именно требования не выполнялись, прокуратура не сообщает.
По итогам проверок прокуратура внесла представление в правительство Башкирии, а заместитель госкомитета и шесть чиновников получили дисциплинарные взыскания. Какие именно сотрудники ведомства получили взыскания, не говорится.