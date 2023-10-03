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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Прокуратура потребовала привлечь к ответственности ряд чиновников в Башкирии

В Башкирии наказаны чиновники крупного ведомства

3 октября 2023, 16:07
Фото: 1MI

Прокуратура потребовала привлечь к ответственности ряд чиновников в Башкирии

Сотрудников госкомитета по строительному надзору уличили в целом ряде нарушений

Башкирская прокуратура проверила деятельность государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Некоторые из сотрудников ведомства получили наказание.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, работники Госжилинспекции (так в обиходе называют контролирующий орган) заранее публиковали заключения о соответствии проектным документам построенных сооружений. Кроме того, в нарушение инструкций служащие не размещали документы в государственной системе градостроительства.

Прокуратура Башкирии внесла представление министру за нарушения
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Оказалось, что при предоставлении информации о доходах и имуществе госслужащие нарушали антикоррупционное законодательство. Какие именно требования не выполнялись, прокуратура не сообщает.

По итогам проверок прокуратура внесла представление в правительство Башкирии, а заместитель госкомитета и шесть чиновников получили дисциплинарные взыскания. Какие именно сотрудники ведомства получили взыскания, не говорится.

#Общество#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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