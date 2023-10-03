В Башкирии наказаны чиновники крупного ведомства

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, работники Госжилинспекции (так в обиходе называют контролирующий орган) заранее публиковали заключения о соответствии проектным документам построенных сооружений. Кроме того, в нарушение инструкций служащие не размещали документы в государственной системе градостроительства.