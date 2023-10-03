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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Автобус с пассажирами попал в аварию в Башкирии. Есть пострадавшие

В Башкирии автобус с пассажирами попал в аварию

3 октября 2023, 13:49
Фото: Пресс-служба УГИБДД России по Республике Башкортостан

Автобус с пассажирами попал в аварию в Башкирии. Есть пострадавшие

Автобус столкнулся со встречной легковушкой

Сегодня днём в городе Мелеуз произошло ДТП с участием автобуса. НефАЗ столкнулся с «Рено Логаном».

Как сообщают в госавтоинспекции, авария произошла около 17:00 на улице Совхозной. Каким-то образом НефАЗ, обслуживающий муниципальный маршрут №2, столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим навстречу. В салоне автобуса было 7 пассажиров, двоим из них понадобилась медицинская помощь.

Если автобус получил повреждения левого переднего крыла, водительской двери и переднего бампера, то владельцу легковушки повезло меньше. На фото видно, как у «Рено Логан» погнута крыша, выбито окно на водительской двери, разбито лобовое стекло. Кроме того, восстановлению не подлежит капот и левое крыло. Значительные повреждения получил и бампер.

Судя по всему, пассажирский транспорт принадлежит государственному предприятию «Башавтотранс».

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

#Уфа#ДТП#Новости Башкирии#Башавтотранс#Происшествие#Идэль Гумеров#Мелеуз
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