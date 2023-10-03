В Башкирии автобус с пассажирами попал в аварию

Если автобус получил повреждения левого переднего крыла, водительской двери и переднего бампера, то владельцу легковушки повезло меньше. На фото видно, как у «Рено Логан» погнута крыша, выбито окно на водительской двери, разбито лобовое стекло. Кроме того, восстановлению не подлежит капот и левое крыло. Значительные повреждения получил и бампер.