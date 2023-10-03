Улицу в центре Уфы перекроют на целую неделю

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
С 3 по 8 октября включительно в связи с проведением строительства газопровода будет введено частичное ограничение движения транспорта вблизи дома № 93 на улице Зенцова. Также будет изменена схема движения общественного транспорта
Администрация Уфы просит горожан и гостей города понять и принять ограничительные меры, без которых невозможно провести строительство инженерных сетей. Также мэрия советует заранее планировать свой маршрут и время в пути.