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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Улицу в центре Уфы перекроют на целую неделю

Улицу в центре Уфы перекроют на целую неделю

3 октября 2023, 03:52
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы.

С 3 по 8 октября включительно в связи с проведением строительства газопровода будет введено частичное ограничение движения транспорта вблизи дома № 93 на улице Зенцова. Также будет изменена схема движения общественного транспорта

Администрация Уфы просит горожан и гостей города понять и принять ограничительные меры, без которых невозможно провести строительство инженерных сетей. Также мэрия советует заранее планировать свой маршрут и время в пути.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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