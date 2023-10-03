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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Мэрия Уфы рассказала, из-за чего рубят деревья в Кошкином лесу

Стало известно, кто рубит Кошкин лес в Уфе

3 октября 2023, 14:51
Фото: vk.com

Мэрия Уфы рассказала, из-за чего рубят деревья в Кошкином лесу

Редакция получила ответ от городских властей

Мэрия Уфы ответила на наш запрос о вырубке деревьев в Кошкином лесу. Оказывается, работы проводит «БашРТС».

Ранее жители Уфы жаловались на то, что в Кошкином лесу вырубают здоровые сосны и липы. По мнению недовольных граждан, спил деревьев не походил на санитарную очистку леса. Были подозрения, что спил проводится для строительства продолжения улицы Рудольфа Нуриева. Дело в том, что от крупномеров избавлялись непосредственно перед местом, где обрывается дорога. Данная территория по публичной кадастровой карте обозначена как природоохранная зона.

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Городские власти говорят, что на работы в зоне зелёных насаждений выданы разрешения. В микрорайоне Глумилино вдоль улицы Рудольфа Нуриева и бульвара Давлеткильдеева прокладываются трубопроводы, говорится в ответе администрации. Также в мэрии обещают полностью компенсировать уничтоженные растения.

#Уфа#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров#Кошкин лес
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