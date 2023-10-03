Стало известно, кто рубит Кошкин лес в Уфе

Ранее жители Уфы жаловались на то, что в Кошкином лесу вырубают здоровые сосны и липы. По мнению недовольных граждан, спил деревьев не походил на санитарную очистку леса. Были подозрения, что спил проводится для строительства продолжения улицы Рудольфа Нуриева. Дело в том, что от крупномеров избавлялись непосредственно перед местом, где обрывается дорога. Данная территория по публичной кадастровой карте обозначена как природоохранная зона.