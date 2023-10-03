Стало известно, кто рубит Кошкин лес в Уфе

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Мэрия Уфы ответила на наш запрос о вырубке деревьев в Кошкином лесу. Оказывается, работы проводит «БашРТС».
Ранее жители Уфы жаловались на то, что в Кошкином лесу вырубают здоровые сосны и липы. По мнению недовольных граждан, спил деревьев не походил на санитарную очистку леса. Были подозрения, что спил проводится для строительства продолжения улицы Рудольфа Нуриева. Дело в том, что от крупномеров избавлялись непосредственно перед местом, где обрывается дорога. Данная территория по публичной кадастровой карте обозначена как природоохранная зона.
Городские власти говорят, что на работы в зоне зелёных насаждений выданы разрешения. В микрорайоне Глумилино вдоль улицы Рудольфа Нуриева и бульвара Давлеткильдеева прокладываются трубопроводы, говорится в ответе администрации. Также в мэрии обещают полностью компенсировать уничтоженные растения.