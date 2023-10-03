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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Сегодня запустили отопление по Уфе: где появится тепло

Сегодня запустили отопление по Уфе: где появится тепло

3 октября 2023, 06:21
Фото: 1MI
Об этом сообщил мэр Уфы у себя в соцсетях.

Мэр Уфы, Ратмир Мавлиев, объявил о запуске отопления в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социальных учреждениях города с 3 октября.

Однако, в многоквартирных жилых домах тепло пока не подали. Мэр напомнил, что по правилам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов и не поднимается в течение пяти дней подряд. Согласно прогнозу погоды, такие условия предположительно наступят не ранее, чем через неделю.

Ранее Mkset сообщал, что в Бурзянском районе Башкирии накануне начался отопительный сезон. Распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Газиз Манапов.

#Общество#Город#Башкирия#Отопительный сезон#Отопление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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