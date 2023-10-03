Сегодня запустили отопление по Уфе: где появится тепло

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Мэр Уфы, Ратмир Мавлиев, объявил о запуске отопления в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социальных учреждениях города с 3 октября.
Однако, в многоквартирных жилых домах тепло пока не подали. Мэр напомнил, что по правилам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов и не поднимается в течение пяти дней подряд. Согласно прогнозу погоды, такие условия предположительно наступят не ранее, чем через неделю.
Ранее Mkset сообщал, что в Бурзянском районе Башкирии накануне начался отопительный сезон. Распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Газиз Манапов.