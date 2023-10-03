Реконструкция кинотеатра «Победа», отопительный сезон в Уфе и смертность в Башкирии

Кроме этого, обновилась статистика о средних зарплатах в регионе. В среднем с января по июль зарплата в Башкирии составляла 54 256 рубля, что на 16% больше, чем в прошлом году. Лучше всех зарабатывают производители кокса и нефтепродуктов, работники IT и связи и сотрудники финансовой и страховой сферы. Хуже других живут официанты и работники гостиничного бизнеса.