Реконструкция кинотеатра «Победа», отопительный сезон в Уфе и смертность в Башкирии

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Среди трудоспособного населения Башкирии в статистике смертности есть явный перекос в сторону мужчин. Они умирают в 4 раза чаще, чем взрослые женщины. Всего за первые 7 месяцев этого года в Башкирии умерло почти 28 тысяч человек, из них — 178 младенцев до 4 лет. Обновлённую информацию предоставил Башстат.
Кроме этого, обновилась статистика о средних зарплатах в регионе. В среднем с января по июль зарплата в Башкирии составляла 54 256 рубля, что на 16% больше, чем в прошлом году. Лучше всех зарабатывают производители кокса и нефтепродуктов, работники IT и связи и сотрудники финансовой и страховой сферы. Хуже других живут официанты и работники гостиничного бизнеса.
В Уфе сегодня запустили отопление. Тёплые батареи получили больницы, школы, детские сады, клубы, дома культуры и социальные учреждения. В БашРТС сказали, что за сентябрь уфимцы не будут получать квитанции за отопление.
Имущество и счета бывшего депутата Горсовета Уфы и главы группы компаний «Госстрой» Кирилла Бадикова и подконтрольной ему фирмы «Госстрой-менеджмент» арестованы решением суда. Иск подал конкурс управляющий компанией «Литера 4», которая проходит процедуру банкротства. Общая сумма, подлежащая аресту — 371,5 млн рублей. Бадиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Кинотеатр «Победа» в Черниковке получит новую жизнь — туда переедет Театр юного зрителя, ныне располагающийся в Сипайлово. Начавший свою жизнь в мае 1945 года памятник архитектуры закрылся в 1945 году. Причиной послужила убыточность работавшего в здании кинотеатра. Что будет со старым зданием ТЮЗа — неизвестно.