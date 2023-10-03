«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у женщины врачи из Башкирии

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Женщина обратилась к гинекологам с жалобами на дыхательные проблемы и чувство тяжести. Она также отметила на быстрое набирание веса, несмотря на попытки похудеть.
Главврач городской больницы Ильшат Яппаров сообщил, что при обследовании у женщины, которая не наблюдалась у гинеколога в течение пяти лет, была обнаружена опухоль яичника. Команда врачей успешно провела операцию, удалив опухоль и извлекая 10 литров жидкости. Об этом сообщил главврач городской больницы Ильшат Яппаров в социальных сетях.
Ильшат Яппаров также отметил, что овариальные опухоли представляют серьезную проблему, развитие которой может быть спровоцировано различными факторами. Среди них — воспалительные процессы, наличие патологий, особенности физиологии организма, а также неблагоприятная экология, курение, употребление алкоголя и постоянные стрессы.
Ранее Mkset сообщал, как врачи Башкирии спасли пожилого мужчину. Медики обнаружили у пациента гемотампонаду мочевого пузыря — заполнение органа кровью. Изначально состояние удалось стабилизировать, однако уже через некоторое время мужчина вновь был экстренно госпитализирован в медучреждение.