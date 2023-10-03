«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у женщины врачи из Башкирии

Главврач городской больницы Ильшат Яппаров сообщил, что при обследовании у женщины, которая не наблюдалась у гинеколога в течение пяти лет, была обнаружена опухоль яичника. Команда врачей успешно провела операцию, удалив опухоль и извлекая 10 литров жидкости. Об этом сообщил главврач городской больницы Ильшат Яппаров в социальных сетях.