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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у женщины врачи из Башкирии

«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у женщины врачи из Башкирии

3 октября 2023, 05:23
Фото: 1MI
Обнаруженная находка была настолько огромной, что вмещала 10 литров жидкости, сообщил главврач больницы Ильшат Яппаров

Женщина обратилась к гинекологам с жалобами на дыхательные проблемы и чувство тяжести. Она также отметила на быстрое набирание веса, несмотря на попытки похудеть.

Главврач городской больницы Ильшат Яппаров сообщил, что при обследовании у женщины, которая не наблюдалась у гинеколога в течение пяти лет, была обнаружена опухоль яичника. Команда врачей успешно провела операцию, удалив опухоль и извлекая 10 литров жидкости. Об этом сообщил главврач городской больницы Ильшат Яппаров в социальных сетях.

Ильшат Яппаров также отметил, что овариальные опухоли представляют серьезную проблему, развитие которой может быть спровоцировано различными факторами. Среди них — воспалительные процессы, наличие патологий, особенности физиологии организма, а также неблагоприятная экология, курение, употребление алкоголя и постоянные стрессы.

Ранее Mkset сообщал, как врачи Башкирии спасли пожилого мужчину. Медики обнаружили у пациента гемотампонаду мочевого пузыря — заполнение органа кровью. Изначально состояние удалось стабилизировать, однако уже через некоторое время мужчина вновь был экстренно госпитализирован в медучреждение.

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