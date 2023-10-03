Пять человек в шоке. В горном районе Башкирии произошла трагедия

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Абзелиловском районе случилась смертельная авария. Как сообщает региональное управление ГИБДД, автомобиль с пассажирами на опасном повороте съехал в кювет и перевернулся.
Событие произошло на 35 километре автодороги «Аскарово-Альмухаметово-Сибай». Пятидесятисемилетний водитель, управляя «Ладой Ларгус», допустил съезд машины с дороги. Затем автомобиль перевернулся. Из-за этого крыша получила вмятина, а лобовое стекло выбито. К сожалению, не обошлось без жертв — один тридцатишестилетний пассажир погиб.
Пять пассажиров были доставлены в больницу села Аскарово в шоковом состоянии. На ликвидацию последствий аварии выехали спасатели МЧС России. Также на месте работают медики и сотрудники госавтоинспекции.
Службам предстоит установить причины ДТП. Как сообщили в пресс-службе инспекции, освидетельствование водителя показало наличие алкоголя — 1.045 мг в выдыхаемом воздухе.