Пять человек в шоке. В горном районе Башкирии произошла трагедия

Событие произошло на 35 километре автодороги «Аскарово-Альмухаметово-Сибай». Пятидесятисемилетний водитель, управляя «Ладой Ларгус», допустил съезд машины с дороги. Затем автомобиль перевернулся. Из-за этого крыша получила вмятина, а лобовое стекло выбито. К сожалению, не обошлось без жертв — один тридцатишестилетний пассажир погиб.