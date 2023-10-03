Психолог объяснила, почему люди становятся жертвами мошенников

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Во-первых, они используют страх, как тактику. Например, они звонят человеку представляясь «полицией». У людей есть определенное доверие и установленный стереотип с детства, что в правоохранительных органах работают значимые лица. Мошенники никогда не дают возможности задуматься, отметила психолог.
По ее словам, когда человеку звонят «служители закона» и сообщают, что недавно была зарегистрирована попытка обратиться к его счету и снять все деньги, жертва моментально впадает в состояние тревоги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Человек не способен принять правильное решение в таких ситуациях. Это происходит из-за того, что мы можем одновременно бежать и есть. Тревога мешает нам ясно и объективно мыслить», — пояснила Токарева.
Основное, продолжила психолог, это выиграть время.
«Если вы не перевели деньги в течение следующих 10 минут, то через полчаса или час у вас возникнет критическое мышление. Вероятность, что мошенник получит деньги, значительно снижается», — заключила эксперт.