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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Психолог объяснила, почему люди становятся жертвами мошенников

3 октября 2023, 10:49
Количество жертв аферистов, использующих телефонные звонки, постоянно возрастает. Полина Токарева, клинический психолог, рассказала, почему люди в критический момент поддаются обману, как мошенникам удается провести свои аферы и как не стать их жертвой.

Во-первых, они используют страх, как тактику. Например, они звонят человеку представляясь «полицией». У людей есть определенное доверие и установленный стереотип с детства, что в правоохранительных органах работают значимые лица. Мошенники никогда не дают возможности задуматься, отметила психолог.

По ее словам, когда человеку звонят «служители закона» и сообщают, что недавно была зарегистрирована попытка обратиться к его счету и снять все деньги, жертва моментально впадает в состояние тревоги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Человек не способен принять правильное решение в таких ситуациях. Это происходит из-за того, что мы можем одновременно бежать и есть. Тревога мешает нам ясно и объективно мыслить», — пояснила Токарева.

Основное, продолжила психолог, это выиграть время.

«Если вы не перевели деньги в течение следующих 10 минут, то через полчаса или час у вас возникнет критическое мышление. Вероятность, что мошенник получит деньги, значительно снижается», — заключила эксперт.

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