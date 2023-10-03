Полуголый мигрант из Узбекистана устроил дебош в студенческом общежитии в Уфе

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Как стало известно, неизвестный мужчина проник в одно из общежитий БГМУ в Уфе. Как видно на кадрах, которые появились в соцсетях, он был раздет и вел себя агрессивно — ругался на родном языке и даже якобы нападал на студентов. Местные сотрудники вызвали охрану и полицию, чтобы усмирить дебошира.
Дебош продолжался, пока не прибыла охрана группы быстрого реагирования и полиция. Только силовики смогли успокоить его и увезти с места.
Mkset обратился в общежитие БГМУ за комментарием по поводу ситуации, однако женщина на линии отказалась что-то говорить по поводу инцидента и бросила трубку.
Также Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии, где прокомментировали инцидент.
— Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину. Его личность мужчины установлена. Им оказался 34-летний иностранный гражданин, который находится на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. В настоящее время в отношении него составлен материал по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания иностранца в РФ — прим. ред.), который для принятия решения будет направлен в суд. По словам задержанного, он находился в состоянии алкогольного опьянения и причину своего нахождения в общежитии пояснить не может, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, что за последнее время это не первый случай, когда мигранты устраивают дебош в Уфе. Ранее сообщалось, что в КРК «Мегаполис» находящийся внутри здания уфимского ТЦ «Иремель» двое граждан Узбекистана, подожгли двух мужчин на входе в клуб. К счастью, никто из сотрудников и посетителей заведения не пострадал. После содеянного подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву.
Также инцидент с мигрантами случился накануне, в ночь с 30 сентября на 1 октября. По предварительным данным, в одном из местных кафе произошел конфликт из-за денежного долга. Участники конфликта вышли разбираться на улицу и оказались на территории, принадлежащей медицинскому учреждению по соседству. Медработники сообщили о происходящем в полицию и попытались остановить драку. Сейчас по данному факту в отделе полиции №4 УМВД России по Уфе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полицейские выясняют обстоятельства преступления.
По данным СК РФ, в 2022 году по преступлениям, совершенным мигрантами, было возбуждено 4231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. При этом количество убийств выросло в пять раз, а сексуальных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, стало больше на 30%. По данным МВД РФ, за первое полугодие 2023 года общее число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом. Однако в эту статистику не попадают преступления, совершенные мигрантами, которые уже получили российское гражданство. При этом за январь — март 2023 года российскими гражданами стали более 106 тысяч иностранных граждан, из них 44.8 тысячи — мигранты из Таджикистана. Всего в РФ в настоящий момент уже находится около 3 млн граждан Таджикистана, что составляет около 30% процентов всего населения этой страны. Общее число мигрантов в РФ оценивается более чем в 6 млн чел.
В середине июля МВД России показало кадры задержания мигрантов, скальпировавших подростка в подмосковной Электростали из-за цвета его волос. Позднее в том же месяце в Москве и Магнитогорске между переселенцами и местными жителями произошли конфликты из-за выгула собак во дворах жилых домов. Затем федеральный резонанс получил эпизод нападения в Нижнем Новгороде группы подростков из среды приезжих на местных опять же из-за цвета их волос.
По мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения и участились случаи нападений на представителей правопорядка».