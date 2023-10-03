Пластика по показаниям: современные технологии на страже женского здоровья

«Я думала, в 74 года вообще не берут на операции, — признается Сакина Галимзяновна. —Сомневалась. Но пошла на диспансеризацию и мне сказали: „Идите“. Операцию уже сделали и теперь у меня начинается новая жизнь!». С момента операции прошло всего несколько дней, но Сакина Галимзяновна уже планирует, чем займется через два месяца, когда полностью завершится период восстановления: «Поеду на концерт в филармонию, в Набережные Челны. И подождите, я еще на Байкал съезжу!». Но лечащий врач напоминает путешественнице: пока необходимо соблюдать режим. Впрочем, Сакина Галимзяновна уже опытный пациент и знает, что после операции не рекомендуется сидеть и нагружать себя физическими упражнениями. Этим опытом она делится с соседкой по палате. Ляйле Гайнуллиной только предстоит операция, на которую она возлагает большие надежды: «Дело дошло до того, что мне в последнее время стало тяжело передвигаться. Поэтому я обратилась к специалистам». Ляйля Усмановна — начинающая дачница и вдобавок готовится стать бабушкой в декабре. Так что свобода передвижений ей необходима.