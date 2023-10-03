Непогода накроет Башкирию уже на этой неделе

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, сегодня в Башкирии ожидается погода с облачностью и временными прояснениями. На севере небольшие дожди, а остальные районы будут без существенных осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6 до +11°С, а на юго-востоке может опуститься до +1°С. Днем температура будет колебаться в пределах +13 до +18°С.