mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Непогода накроет Башкирию уже на этой неделе

Непогода накроет Башкирию уже на этой неделе

3 октября 2023, 03:15
Фото: 1MI
Об этом свидетельствуют данные Башгидрометцентра

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, сегодня в Башкирии ожидается погода с облачностью и временными прояснениями. На севере небольшие дожди, а остальные районы будут без существенных осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6 до +11°С, а на юго-востоке может опуститься до +1°С. Днем температура будет колебаться в пределах +13 до +18°С.

На некоторых участках дорог возможны туман и ограниченная видимость, которая может составлять 500 метров или менее.

4 и 5 октября ожидается небольшое похолодание и пройдут незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет составлять +4 до +9°С, а днем ожидается +13 до +18°С.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова#Осень#Холодная погода
Подпишитесь
Власти Башкирии объяснили ситуацию со счетами за несуществующее отопление
Сегодня, 07:16
Названо имя потенциального преемника Ялалова на посту сенатора от Башкирии в Совфеде
Сегодня, 07:52
«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у женщины врачи из Башкирии
Сегодня, 05:23
В Татарстане уберут разворот в сторону Уфы на федеральной автодороге М7
Сегодня, 07:36
Тело мужчины в необычной позе обнаружили в садах в Башкирии
Сегодня, 07:25
Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже Уфы
1 октября, 12:29