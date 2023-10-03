Названы районы Уфы, где проще всего найти работу

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Речь идет о трудоустройстве населения при помощи органов службы занятости. Согласно статистике, самым «трудоустроенным» районом стал Орджоникидзевский с уровнем трудоустройства 73,1%.
На втором месте расположился Демский район с показателем 70,3%. Лидеры замкнул Ленинский район, где уровень трудоустройства составил 63%.
Также в топ-5 вошли Калининский (58,6%) и Октябрьский (47,7%) районы. В целом по городу средний показатель трудоустройства составил 57,1%.
Ранее Mkset сообщал, какие районы Уфы имеют самые низкие показатели трудоустройства граждан. Так, наиболее низкие показатели были зафиксированы в Советском районе — 42,8%.