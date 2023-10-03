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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Названы районы Уфы, где проще всего найти работу

Названы районы Уфы, где проще всего найти работу

3 октября 2023, 03:29
Фото: 1MI
Министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии провело анализ уровня трудоустройства в районах города.

Речь идет о трудоустройстве населения при помощи органов службы занятости. Согласно статистике, самым «трудоустроенным» районом стал Орджоникидзевский с уровнем трудоустройства 73,1%.

На втором месте расположился Демский район с показателем 70,3%. Лидеры замкнул Ленинский район, где уровень трудоустройства составил 63%.

Также в топ-5 вошли Калининский (58,6%) и Октябрьский (47,7%) районы. В целом по городу средний показатель трудоустройства составил 57,1%.

Ранее Mkset сообщал, какие районы Уфы имеют самые низкие показатели трудоустройства граждан. Так, наиболее низкие показатели были зафиксированы в Советском районе — 42,8%.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рынок труда#Трудоустройство#Работа#Виалина Ахсанова
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