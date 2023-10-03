Названы профессии в Башкирии с самой высокой зарплатой

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Согласно отчетам Башстата, средняя зарплата в республике за семь месяцев 2023 года составила 54 256,8 рубля, что на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Среди всех отраслей труда в Башкирии работники в добыче полезных ископаемых получают самую высокую зарплату — 87845,9 рубля в месяц. На втором месте по уровню зарплат оказалась сфера информации и связи с заработной платой в размере 75572,6 рубля. На третьем и четвертом местах идут финансовая и страховая сферы (73765,6 рубля) и профессиональная, научная и техническая деятельность (73429,6 рубля).
Средняя зарплата на обрабатывающих производствах за период с января по июль составила 61 186,8 рублей. Однако, наибольшую зарплату в этой области зарабатывают работники, занятые в производстве кокса и нефтепродуктов — в среднем 96 697,3 рублей.
Отметим, что наименьшие зарплаты получают в сфере гостиничного и общественного питания в Башкирии, они составляют в среднем 31 068,6 рублей в месяц.
Ранее Mkset сообщал в каких районах Башкирии самые большие зарплаты. Меньше всего зарабатывают в Бурзянском районе — 32 160 рублей 30 копеек в месяц. Среди районов больше других зарплата в Хайбуллинском — 60 868 рублей. Наибольший рост зарплат год к году — в Татышлинском районе (на 26,9%).