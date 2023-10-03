Названы профессии в Башкирии с самой высокой зарплатой

Среди всех отраслей труда в Башкирии работники в добыче полезных ископаемых получают самую высокую зарплату — 87845,9 рубля в месяц. На втором месте по уровню зарплат оказалась сфера информации и связи с заработной платой в размере 75572,6 рубля. На третьем и четвертом местах идут финансовая и страховая сферы (73765,6 рубля) и профессиональная, научная и техническая деятельность (73429,6 рубля).