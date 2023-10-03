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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 08:09

Жители Башкирии возмутились квитанциями за отопление, которого не было

Власти Башкирии объяснили ситуацию со счетами за несуществующее отопление

3 октября 2023, 07:16
Фото: 1MI

Жители Башкирии возмутились квитанциями за отопление, которого не было

Ранее жильцы некоторых домов в Башкирии рассказали о получении квитанции об оплате отопления за сентябрь при том, что отопления не было. Ситуацию разъяснили региональные власти.

В ходе оперативного совещания в правительстве республики представители власти ответили на поступающие от граждан жалобы относительно платежных квитанций за отопление. Многих жителей республики смутил тот факт, что квитанции пришли к ним еще до того, как в жилых домах начали подачу тепла.

Как пояснила начальник Управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, квитанции за отопление за сентябрь получили жители тех домов, жильцы которых платят за отопление по нормативу, а не по счетчику.

«По регламенту мы платим по нормативу за восемь месяцев в году, независимо от того, подают отопление в это время или нет. Юридически здесь нарушения нет. Это значит, что потом, в мае, не будут выставлять жителям счета независимо от того, будет отопление в мае или нет», — отметила Елена Прочаковская.

Напомним, о начале отопительного сезона ранее также высказались в ходе оперативного совещания. Как отметил заместитель министра ЖКХ Башкирии Юрий Палтусов, подачу тепла в Башкирии планируется начать уже с сегодняшнего дня, однако коснется это пока что не всех.

#Азамат Нухов
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