Власти Башкирии объяснили ситуацию со счетами за несуществующее отопление

В ходе оперативного совещания в правительстве республики представители власти ответили на поступающие от граждан жалобы относительно платежных квитанций за отопление. Многих жителей республики смутил тот факт, что квитанции пришли к ним еще до того, как в жилых домах начали подачу тепла.