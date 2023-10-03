Мучения на 9 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Самолёт, который должен был вылететь из Уфы в 8:05 утра, задержан до вечера. Пассажиры окажутся в Екатеринбурге на 9 часов позже запланированного.
Речь идёт о рейсе WZ 1026, обслуживаемом компанией Red Wings. По данным аэропорта «Уфа», самолёт вылетит лишь в 17:00.
Напомним, что при подобных задержках пассажиры имеют право хранение багажа, бесплатное использование комнаты матери и ребёнка, размещение в гостинице и доставку от аэропорта и обратно. Кроме этого пассажиры должны получить прохладительные напитки и горячее питание.
По информации, которую представители авиакомпании Red Wings предоставили редакции, перенос рейса связан с техническими сложностями. Оказывается, подготовка воздушного судна «Сухой Суперджет» заняла больше времени, чем планировалось.