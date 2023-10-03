Мучения на 9 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Напомним, что при подобных задержках пассажиры имеют право хранение багажа, бесплатное использование комнаты матери и ребёнка, размещение в гостинице и доставку от аэропорта и обратно. Кроме этого пассажиры должны получить прохладительные напитки и горячее питание.