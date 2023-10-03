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Posted 3 октября 2023, 10:41

Published 3 октября 2023, 10:41

Modified 3 октября 2023, 19:41

Updated 3 октября 2023, 19:41

Рейс из Уфы в Екатеринбург задержан на 9 часов

Мучения на 9 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

3 октября 2023, 10:41
Фото: 1MI.

Рейс из Уфы в Екатеринбург задержан на 9 часов

Нам удалось дозвониться до представителей авиакомпании

Самолёт, который должен был вылететь из Уфы в 8:05 утра, задержан до вечера. Пассажиры окажутся в Екатеринбурге на 9 часов позже запланированного.

Речь идёт о рейсе WZ 1026, обслуживаемом компанией Red Wings. По данным аэропорта «Уфа», самолёт вылетит лишь в 17:00.

Напомним, что при подобных задержках пассажиры имеют право хранение багажа, бесплатное использование комнаты матери и ребёнка, размещение в гостинице и доставку от аэропорта и обратно. Кроме этого пассажиры должны получить прохладительные напитки и горячее питание.

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По информации, которую представители авиакомпании Red Wings предоставили редакции, перенос рейса связан с техническими сложностями. Оказывается, подготовка воздушного судна «Сухой Суперджет» заняла больше времени, чем планировалось.

Также стало известно, что в происшествие вмешалась транспортная прокуратура. В аэропорт выехал исполняющий обязанности заместителя уфимского транспортного прокурора.

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#Уфа#Аэропорт#Новости Уфы#Транспорт#Свердловская область#Екатеринбург#Red Wings
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