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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Уфе может появиться новый трамплин

«Комплекс требует обновления»: власти заявили о планах построить новый трамплин в Уфе

3 октября 2023, 10:01

В Уфе может появиться новый трамплин

На данный момент определяются источники финансирования. Информацию нашей редакции предоставили в пресс-службе мэрии.

Городские власти поделились планами реконструкции спортивного комплекса для занятий прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем. Планы включают в себя строительство новых сооружений.

В пресс-службе администрации сказали, что в министерство спорта направлена заявка на проведение работ. В его рамках хотят построить стодвадцатиметровый трамплин, а также трамплины К-26 и К-10.

Трамплин высотой в 120 метров начали строить в Уфе в 70-е годы. Однако сначала помешала подготовка к Олимпиаде-80, затем — возврат капитализма и нехватка денег. В 2016 году построенную часть решили разобрать, оставив Уфу без объекта, способного принимать международные соревнования. Сейчас от трамплина К-120 остались ржавые конструкции.

Вот так сегодня выглядит объект, который должен был принимать международные турнирыВот так сегодня выглядит объект, который должен был принимать международные турниры
Вот так сегодня выглядит объект, который должен был принимать международные турниры
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Кроме новых трамплинов, город хочет взяться за возведение кресельного подъёмника (воздушный горнолыжный подъёмник), многоуровневой парковки и физкультурно-оздоровительного комплекса. Также планируется поочередно реконструировать имеющиеся трамплины — К-60, К-40 и К-90.

В мэрии отмечают, что проект имеет высокую стоимость, а на данный момент источники финансирования не определены. Пока что изыскиваются деньги для проектно-изыскательных работ по ремонту трамплина К-60.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядит трамплин сегодня, кто занимается там спортом и чем может похвастаться наш город в таком виде, как прыжки на лыжах.

Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах
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#Общество#Спорт#Город#Уфа#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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