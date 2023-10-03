«Комплекс требует обновления»: власти заявили о планах построить новый трамплин в Уфе

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Городские власти поделились планами реконструкции спортивного комплекса для занятий прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем. Планы включают в себя строительство новых сооружений.
В пресс-службе администрации сказали, что в министерство спорта направлена заявка на проведение работ. В его рамках хотят построить стодвадцатиметровый трамплин, а также трамплины К-26 и К-10.
Трамплин высотой в 120 метров начали строить в Уфе в 70-е годы. Однако сначала помешала подготовка к Олимпиаде-80, затем — возврат капитализма и нехватка денег. В 2016 году построенную часть решили разобрать, оставив Уфу без объекта, способного принимать международные соревнования. Сейчас от трамплина К-120 остались ржавые конструкции.
Кроме новых трамплинов, город хочет взяться за возведение кресельного подъёмника (воздушный горнолыжный подъёмник), многоуровневой парковки и физкультурно-оздоровительного комплекса. Также планируется поочередно реконструировать имеющиеся трамплины — К-60, К-40 и К-90.
В мэрии отмечают, что проект имеет высокую стоимость, а на данный момент источники финансирования не определены. Пока что изыскиваются деньги для проектно-изыскательных работ по ремонту трамплина К-60.
Ранее мы рассказывали о том, как выглядит трамплин сегодня, кто занимается там спортом и чем может похвастаться наш город в таком виде, как прыжки на лыжах.