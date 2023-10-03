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Известные здания в Уфе были признаны объектом культурного наследия

Известные здания в Уфе были признаны объектом культурного наследия

3 октября 2023, 08:14
Фото: 1MI
В Башкирии были утверждены предметы охраны двух значимых исторических и культурных объектов регионального значения.

Речь идет о доме Веденеева, расположенном по улице Карла Маркса, 15, и здании, где ранее находилась типография газеты «Алга».

Ранее эти здания, которые датируются концом XIX — началом XX века, были переданы в муниципальную собственность с целью проведения реконструкции. Площадь дома Веденеева составляет около 4 тысяч квадратных метров, второго здания — 711 квадратных метров. Охрана этих объектов подтверждает их историческое и культурное значение для региона.

Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление изношенных и разрушенных элементов всех строительных конструкций, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования с целью восстановления их эксплуатационных характеристик.

Ранее Mkset сообщал, что в зону охраны объектов культурного наследия в Башкирии попали «Мужское духовное училище», расположенное на улице Заки Валиди, 32 (улица Гоголя, 11), «Контрольная палата» на улице Гоголя, 13 и «Здание главного корпуса Башкирского государственного университета» на улице Заки Валиди, 32.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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