Известные здания в Уфе были признаны объектом культурного наследия

Ранее эти здания, которые датируются концом XIX — началом XX века, были переданы в муниципальную собственность с целью проведения реконструкции. Площадь дома Веденеева составляет около 4 тысяч квадратных метров, второго здания — 711 квадратных метров. Охрана этих объектов подтверждает их историческое и культурное значение для региона.