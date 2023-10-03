Названо имя потенциального преемника Ялалова на посту сенатора от Башкирии в Совфеде

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На должность сенатора — представителя Курултая Башкирии в Совете Федерации был выдвинут глава администрации Благовещенского района республики Олег Голов. Его кандидатуру выдвинула фракция партии «Единая Россия».
За кандидатуру Олега Голова должны проголосовать депутаты Курултая республики седьмого созыва на первом пленарном заседании 5 октября. Таким образом, Олег Голов займет место Ирека Ялалова, получившего должность в 2018 году.
Известно, что Голов в 1997 году окончил Стерлитамакский государтственный педагогический институт по направлению Труд, прикладная экономика и предпринимательская деятельность. В 2016–2019 годах Олег Голов работал в Корпорации развития Башкирии, где впоследствии занял должность генерального директора.
Далее работал помощником руководителя администрации главы Башкирии, после чего стал заместителем главы администрации Благовещенского района республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В сентябре 2019 года был назначен главой администрации Благовещенского района. Голов также является секретарем местного отделения «Единой России».