Названо имя потенциального преемника Ялалова на посту сенатора от Башкирии в Совфеде

Далее работал помощником руководителя администрации главы Башкирии, после чего стал заместителем главы администрации Благовещенского района республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В сентябре 2019 года был назначен главой администрации Благовещенского района. Голов также является секретарем местного отделения «Единой России».