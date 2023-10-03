Бывший кинотеатр «Победа» в Уфе реконструируют: раскрыты детали

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Документацию для проекта подготовила компания «Альбит». В предыдущем году мэрия объявила о планах преобразования кинотеатра в театр для молодых зрителей. Зрительный зал будет рассчитан на 400 мест. В проекте предусмотрены предложения по подсветке здания.
В будущем театре будут предусмотрены несколько помещений, включая сцену-трансформер, буфет, гардероб, фойе, репетиционно-хореографический зал, артистические комнаты, гримерка, две костюмерные, реквизиторская, закройный и швейный цехи, художественный и декорационно-бутафорский цехи, а также кабинеты главного художника, директора, бухгалтерии и охраны. Проект также включает оснащение необходимым оборудованием.
Напомним, что кинотеатр закрыли из-за убыточности. Однозальные кинотеатры, каковым являлся кинотеатр «Победа», в советское время были планово-убыточными учреждениями культуры. ООО «Кинокомплекс „Победа“ не дотировался из бюджета, не получал каких-либо пожертвований от благотворителей и какой-либо поддержки от органов власти и управления.