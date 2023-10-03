Бывший кинотеатр «Победа» в Уфе реконструируют: раскрыты детали

Напомним, что кинотеатр закрыли из-за убыточности. Однозальные кинотеатры, каковым являлся кинотеатр «Победа», в советское время были планово-убыточными учреждениями культуры. ООО «Кинокомплекс „Победа“ не дотировался из бюджета, не получал каких-либо пожертвований от благотворителей и какой-либо поддержки от органов власти и управления.