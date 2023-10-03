БашРТС: жители Уфы не получат квитанций за отопление за сентябрь

Напомним, ранее ситуацию с жалобами на платежки за отопление за сентябрь, когда отопления фактически не было, прокомментировала начальница Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Так, квитанции за отопление за сентябрь получили жители тех домов, жильцы которых платят за отопление по нормативу, а не по счетчику.