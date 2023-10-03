БашРТС: жители Уфы не получат квитанций за отопление за сентябрь

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как сообщили Mkset в пресс-службе БашРТС, плата за отопление при наличии ОДПУ ТЭ будет производиться за фактическое потребление в зависимости от площадей. В домах, не оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, плата за отопление начисляется по нормативу потребления, установленному Госкомитетом РБ по тарифам, в течение восьми месяцев подряд.
Соответственно, первые квитанции за тепло жители таких домов получат за октябрь в начале ноября 2023 года. Норматив потребления по отоплению, утвержденный Госкомитетом РБ по тарифам, рассчитан строго на 8 календарных месяцев и не пересчитывается на количество дней предоставления услуги. Таким образом, никаких начислений за сентябрь БашРТС не выставляет.
Напомним, ранее ситуацию с жалобами на платежки за отопление за сентябрь, когда отопления фактически не было, прокомментировала начальница Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Так, квитанции за отопление за сентябрь получили жители тех домов, жильцы которых платят за отопление по нормативу, а не по счетчику.