Арбитражный суд Башкирии арестовал счета экс-депутата

Кирилл Бадиков, ранее являвшийся депутатом горсовета Уфы и главой группы компаний «Госстрой», сейчас находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, он вместе с подельниками обманул дольщиков на общую сумму более, чем в 2,3 млрд рублей. Обвинение ему предъявили в связи со строительством жилого комплекса «Московский», который строили фирмы, управлявшиеся Бадиковым. Из-за действия Бадикова и компании пострадали 1134 человека.