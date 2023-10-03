Арбитражный суд Башкирии арестовал счета экс-депутата

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Арбитражный суд Башкортостана принял решение арестовать имущество Кирилла Бадикова и его фирмы «Госстрой-менеджмент». Общая сумма, подлежащая аресту — 371,5 млн рублей.
Кирилл Бадиков, ранее являвшийся депутатом горсовета Уфы и главой группы компаний «Госстрой», сейчас находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, он вместе с подельниками обманул дольщиков на общую сумму более, чем в 2,3 млрд рублей. Обвинение ему предъявили в связи со строительством жилого комплекса «Московский», который строили фирмы, управлявшиеся Бадиковым. Из-за действия Бадикова и компании пострадали 1134 человека.
Кроме счетов, аресту подлежат и материальные активы. Например, принадлежащие Бадикову нежилые помещения на улице Рихарда Зорге и Большой Московской общей площадью 1392,5 квадратных метров. А в Зелёной Роще арестованы земельные участки, которые так же принадлежат подконтрольной Бадикову фирме «Литера 4». Последняя сейчас проходит банкротство.
Наложение таких мер связано с обеспечительными мерами для дальнейшего следствия. Ходатайствовал об аресте конкурсный управляющий «Литеры 4» Ильдар Ахметьянов. Обеспечительные меры действуют сразу же после решения суда.