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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Суд в Уфе принял решение об аресте имущества бывшего депутата и коммерсанта

Арбитражный суд Башкирии арестовал счета экс-депутата

3 октября 2023, 13:33
Фото: 1MI

Суд в Уфе принял решение об аресте имущества бывшего депутата и коммерсанта

При этом в отношении него продолжается следствие о мошенничестве в особо крупном размере.

Арбитражный суд Башкортостана принял решение арестовать имущество Кирилла Бадикова и его фирмы «Госстрой-менеджмент». Общая сумма, подлежащая аресту — 371,5 млн рублей.

Кирилл Бадиков, ранее являвшийся депутатом горсовета Уфы и главой группы компаний «Госстрой», сейчас находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, он вместе с подельниками обманул дольщиков на общую сумму более, чем в 2,3 млрд рублей. Обвинение ему предъявили в связи со строительством жилого комплекса «Московский», который строили фирмы, управлявшиеся Бадиковым. Из-за действия Бадикова и компании пострадали 1134 человека.

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Кроме счетов, аресту подлежат и материальные активы. Например, принадлежащие Бадикову нежилые помещения на улице Рихарда Зорге и Большой Московской общей площадью 1392,5 квадратных метров. А в Зелёной Роще арестованы земельные участки, которые так же принадлежат подконтрольной Бадикову фирме «Литера 4». Последняя сейчас проходит банкротство.

Наложение таких мер связано с обеспечительными мерами для дальнейшего следствия. Ходатайствовал об аресте конкурсный управляющий «Литеры 4» Ильдар Ахметьянов. Обеспечительные меры действуют сразу же после решения суда.

#Город#Уфа#Арбитражный суд#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Бадиков#Госстрой
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