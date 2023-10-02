За Домом печати в Уфе появится очередная «свечка»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Мэрия Уфы одобрила проект планировки и проект межевания в центре города. Теперь за Домом печати появится 32-этажная высотка.
Под застройку отводится территория непосредственно за производственными объектами Дома печати. Для этого придётся снести гаражи и другие хозяйственные постройки, которые ранее принадлежали издательскому холдингу «Республика Башкортостан». Также жилой дом будет соседствовать со зданием налоговой службы, торговым центром «Три кита» и выходить на улицу Пархоменко.
Другой объект строительства — шестиэтажный паркинг возле развлекательного центра «Тинькофф-холл». Сейчас там находится обычная общедоступная парковка, а рядом строится жилой комплекс «Первого треста».
Застройщиком 32-этажки выступает ООО «Специализированный застройщик „Небо столицы“. Его руководителем является Рахимов Юсуп Русланович, а учредителем — ООО „Небоскрёб“, в котором господин Рахимов выступает и учредителем вместе с Казаковым Ихласом Акрамовичем. Последний также является учредителем Местной мусульманской религиозной организации села Кумурлы Архангельского района.
По данным единой информационной системы «Дом.РФ», «Небо столицы» является частью группы компаний «Первый трест».
В 2020 году в отношение «Неба столицы» госкомитет по жилищному надзору провёл проверку. Она выявила несколько нарушений во время строительства жилого дома на улице 50-летия Октября (объект «Первого треста»). Например, не представлены результаты испытаний бетона по морозостойкости и по водонепроницаемости в монолитных конструкциях. Также оказалось, что строительная площадка выполнена с отклонениями от норм: отсутствует мойка для колес, временные дороги и ограждения установлены с отклонениями от проектной документации. Также не были ограждены лестничные клетки и опасные зоны строительных работ.
Первым учредителем «Неба столицы» являлся индивидуальный предприниматель Гафиятов Алмаз Фирдасович, ныне руководящий специализированным застройщиком «Успенский» и потребительским кооперативом «Перспектива». «Перспектива» числится стопроцентным владельцем уставного капитала девелоперской компании «Эльбрус». Ранее фирмой руководил Гайсин Вадим Радикович, учредитель ООО «Трест №7». Руководивший «Трестом №7» Давлетов Радмир Рамилович ранее числился учредителем группы компаний «Первый трест».
По проектам мэрии, население жилого квартала за Домом печати увеличится на 750 человек. Вместимость детского сада «Альфа» (расположен по ул. 50-летия Октября, д. 14/1) хотят до 160 воспитанников, а лицей №96 хотят отправить учиться в 2 смены.
Ранее мы рассказывали о планах застройщиков возвести высотки посреди Кошкиного леса.