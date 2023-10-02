За Домом печати в Уфе появится очередная «свечка»

В 2020 году в отношение «Неба столицы» госкомитет по жилищному надзору провёл проверку. Она выявила несколько нарушений во время строительства жилого дома на улице 50-летия Октября (объект «Первого треста»). Например, не представлены результаты испытаний бетона по морозостойкости и по водонепроницаемости в монолитных конструкциях. Также оказалось, что строительная площадка выполнена с отклонениями от норм: отсутствует мойка для колес, временные дороги и ограждения установлены с отклонениями от проектной документации. Также не были ограждены лестничные клетки и опасные зоны строительных работ.