В Уфе тело 6-летней девочки было найдено под окнами дома

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 04:34
В Уфе тело шестилетней девочки было найдено под окнами жилого дома по улице Большая Московская. По информации пресс-службы СК РФ, девочка находилась в квартире на 16 этаже и могла остаться дома без присмотра родителей.
На данный момент причины трагедии устанавливают следователи. Место происшествие было осмотрено сотрудниками следственного комитета и полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также опрашиваются члены семьи девочки, соседи и очевидцы.