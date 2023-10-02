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Updated Сегодня, 04:34

В Уфе тело 6-летней девочки было найдено под окнами дома

В Уфе тело 6-летней девочки было найдено под окнами дома

2 октября 2023, 03:19
Фото: 1MI
Трагедия произошла накануне в доме по улице Большая Московская.
Сюжет
Дети

В Уфе тело шестилетней девочки было найдено под окнами жилого дома по улице Большая Московская. По информации пресс-службы СК РФ, девочка находилась в квартире на 16 этаже и могла остаться дома без присмотра родителей.

На данный момент причины трагедии устанавливают следователи. Место происшествие было осмотрено сотрудниками следственного комитета и полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также опрашиваются члены семьи девочки, соседи и очевидцы.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Дети#Происшествие
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