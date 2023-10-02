В сентябре погрузка на сети ОАО «РЖД» достигла объема 100,9 млн тонн

Объем грузооборота за сентябрь 2023 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, составив 211,4 миллиарда тарифных тонно-километров, тогда как грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время продемонстрировал снижение на 1,7% и составил 261,7 миллиарда тонно-километров.