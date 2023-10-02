В Башкирии начальника ж/д вокзала обвинили во взяточничестве

По версии следствия, начальник железнодорожного вокзала в течение трех лет — с 2021 по 2023 годы получал взятки от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала. Арендаторы ежемесячно выплачивали обвиняемому денежные суммы в размере от 7 до 13 тысяч рублей. За это он обязался покровительствовать их предпринимательской деятельности и не принимать мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора. Таким образом, мужчина незаконно получил порядка 600 тысяч рублей.