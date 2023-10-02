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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Башкирии начальника ж/д вокзала обвинили во взяточничестве

2 октября 2023, 13:51
Предположительно, обвиняемый незаконно обогатился на 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, начальник железнодорожного вокзала в течение трех лет — с 2021 по 2023 годы получал взятки от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала. Арендаторы ежемесячно выплачивали обвиняемому денежные суммы в размере от 7 до 13 тысяч рублей. За это он обязался покровительствовать их предпринимательской деятельности и не принимать мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора. Таким образом, мужчина незаконно получил порядка 600 тысяч рублей.

В настоящее время на рабочем месте и по месту жительства обвиняемого проведены обыски, на время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и наличия аналогичных преступных фактов.

Напомним, ранее Советский районный суд в Уфе по ходатайству следователя принял решение о задержании главы ГКУ «Транспортная дирекция Башкирии» Мансафа Низакаева до 26 ноября. Ему предъявляются обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

#Общество#Взятка#Следственный комитет#Дача взятки#Коррупция#Новости Башкирии#Железно-дорожный вокзал#Азамат Нухов
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