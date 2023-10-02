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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах

Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах

2 октября 2023, 10:07
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru
Воспоминания об олимпийских достижениях здесь сменились тусовками наркоманов

О местности, известной в Уфе как «Трамплин», слышали многие. С остановки с одноимённым названием можно спуститься на канатной дороге к Уфимке. На паромной переправе дачники переплавляются на противоположный берег. В лесу бегают спортсмены, прогуливаются собачники и катаются велосипедисты. Среди деревьев и скальных пород на фоне пасторальных пейзажей высятся ржавые конструкции — уфимский трамплин для прыжков на лыжах.

Олимпийские высоты и недосягаемая стодвадцатиметровка

Прыжки на лыжах с трамплина — не диковинка в Уфе. Оказывается, его культивацией в нашем городе занимались с 40-х годов. А первый трамплин был вовсе построен в 1934 году на месте нынешнего Конгресс-холла.

Первое, что видят гости и спортсмены, приехавшие к уфимскому трамплинуПервое, что видят гости и спортсмены, приехавшие к уфимскому трамплину
Первое, что видят гости и спортсмены, приехавшие к уфимскому трамплину
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Этот вид спорта получил хорошую почву на уфимских склонах. Десять воспитанников спортивной школы №33 участвовали в Олимпийских играх в лыжном двоеборье или в прыжках на лыжах. К тому же уроженцем Уфы является самый успешный прыгун с трамплина России Дмитрий Васильев — двукратный участник Олимпийских игр, призёр этапов Кубка мира, многократный чемпион России. Кроме него еще несколько спортсменов становились мастерами спорта международного класса, десятки — мастерами спорта СССР и России.

Осенью отсюда открываются потрясающие пейзажиОсенью отсюда открываются потрясающие пейзажи
Осенью отсюда открываются потрясающие пейзажиОсенью отсюда открываются потрясающие пейзажи
Осенью отсюда открываются потрясающие пейзажи
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

120-метровый уфимский трамплин начали строить в 70-е годы, для чего была расчищена площадка в лесу на склоне Дудкинской горы. Здесь должны были обучать спортсменов самым сложным прыжкам, а также готовить их к международным соревнованиям. Но из-за подготовки страны к Олимпиаде-80 возведение объекта было перенесено.

Вернуться к работам удалось лишь в 1992 году, когда между Уфимкой и улицей Менделеева планировали соорудить спортивный комплекс по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Тогда же построили канатную дорогу — первую в Уфе.

Так сейчас выглядит стодвадцатиметровый трамплинТак сейчас выглядит стодвадцатиметровый трамплин
Так сейчас выглядит стодвадцатиметровый трамплин
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Но денег на объект не хватило. К нему время от времени возвращались, однако довести работы до конца не удалось. В 2016 году приступили к демонтажу трамплина — теперь о нём напоминают фундаменты опор и комната ожидания для спортсменов. Также от К-120 осталась верхняя часть разгонного полотна.

«Здесь чаще встретишь наркоманов»

Сейчас занятия этим экстремальным видом спорта продолжаются — действует Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Республики Башкортостан. Оказывается, подготовкой кадров продолжает заниматься Спортивная школа олимпийского резерва №33. Тренировки проводятся на действующих трамплинах — К-6, К-10, К-26, К-40, К-90. На двух самых высоких трамплинах проходят соревнования республиканского и всероссийского уровня. В министерстве спорта Башкирии говорят, что в спортивной школе занимаются 304 человека.

После увиденного появляются сомнения в том, стоит ли отдавать детей на тренировкиПосле увиденного появляются сомнения в том, стоит ли отдавать детей на тренировки
После увиденного появляются сомнения в том, стоит ли отдавать детей на тренировкиПосле увиденного появляются сомнения в том, стоит ли отдавать детей на тренировки
После увиденного появляются сомнения в том, стоит ли отдавать детей на тренировки
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Спуск к Уфимке и Дудкинской переправе со стороны улицы Менделеева располагает к занятиям активным отдыхом или спортом. В хвойном лесу легко дышится, холмистая местность позволяет менять нагрузки при занятиях бегом или велосипедных прогулках. Кроме того, здесь гораздо меньше шума, чем в 20 метрах выше.

Однако в погожий день здесь не удалось встретить спортсменов. По железным ступенькам трамплина К-90 тяжело поднимались двое мужчин. На вопрос о том, работает ли трамплин и занимается ли кто-то прыжками, они ответили: «Здесь чаще наркоманов встретишь, чем спортсменов».

Несмотря на то, что трамплины составляют целый комплекс с административными зданиями, на протяжении часа не появилось ни души.

Такой крутой подъём предстоит спортсменам, совершившим прыжокТакой крутой подъём предстоит спортсменам, совершившим прыжок
Такой крутой подъём предстоит спортсменам, совершившим прыжокТакой крутой подъём предстоит спортсменам, совершившим прыжок
Такой крутой подъём предстоит спортсменам, совершившим прыжок
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Что бы ни говорили в минспорта Башкирии о том, что администрация обслуживает спортивный комплекс, состояние трамплинов создаёт впечатление упадка. Например, на одном из них отслаивается фанерное полотно. Оцинковка — покорёжена и изрисована. Не вызывает доверия и стол отрыва — вышка, с которой должны скатываться спортсмены для последующего прыжка. В досках просвечивают щели. Да и внешний вид сооружения не внушает восторга и желания заниматься спортом.

Спортсмен совершил прыжок, приземлился на берегу Уфимки. По задумке обратно он должен был доставляться по канатной дороге, чтобы экономить силы. Однако к стартовым площадкам он вынужден подниматься по крутой лестнице. Неокрашенные и покрытые ржавчиной ступеньки и перила скрипят. Путь наверх занимает до десяти минут. Ближайшая «канатка» находится слишком далеко.

В мэрии говорят, что за последние пять лет расчищена лыжная трасса, установлен новый трамплин К-5, на трамплине К-60 отремонтировали лестницы и частично заменили покрытие. На самом большом из действующих сооружений — К-90 — отремонтирован стол отрыва.

Комнату для спортсменов обдувает ветром со всех сторон. Зато можно почитать стихи БродскогоКомнату для спортсменов обдувает ветром со всех сторон. Зато можно почитать стихи Бродского
Комнату для спортсменов обдувает ветром со всех сторон. Зато можно почитать стихи Бродского
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

К сожалению, внешне нет никаких признаков того, что объект обслуживается и приводится в порядок. Конечно, трамплины К-40 и К-26 выглядят лучше остальных. Но для тех, кто впервые оказался в этом месте, может создаться впечатление, будто спортивный комплекс заброшен.

По словам сотрудников, сейчас здесь действительно тренируются дети и спортсмены, проводятся состязания. Однако о капитальном ремонте идут только разговоры. Дело в том, что объект находится на балансе не республиканских властей, а муниципалитета. А там, по словам нашего собеседника, говорят, что денег нет. Сейчас спортивная школа и тренировочная база держатся на энтузиазме тренеров.

О планах реконструкции объекта редакция Mkset.ru направила запрос в уфимскую мэрию.

Трамплины К-60, К-40 и К-26 выглядят немного приличнееТрамплины К-60, К-40 и К-26 выглядят немного приличнее
Трамплины К-60, К-40 и К-26 выглядят немного приличнееТрамплины К-60, К-40 и К-26 выглядят немного приличнее
Трамплины К-60, К-40 и К-26 выглядят немного приличнее
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Уныние вместо гостеприимства

Уфимский трамплин имеет богатую историю. Будучи лицом республики — сюда приезжают гости со всей России — он должен производить впечатление современного комплекса, готового принимать состязания на самом высоком уровне. Тем более об уфимских трамплинах будут говорить и в других регионах. Пока что мы можем предложить гостям разбитые дорожки на подходе, неприглядный внешний вид старых сооружений и скользкие дорожки на подъёме.

#Общество#Спорт#Город#Уфа#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров
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