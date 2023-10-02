Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах

Что бы ни говорили в минспорта Башкирии о том, что администрация обслуживает спортивный комплекс, состояние трамплинов создаёт впечатление упадка. Например, на одном из них отслаивается фанерное полотно. Оцинковка — покорёжена и изрисована. Не вызывает доверия и стол отрыва — вышка, с которой должны скатываться спортсмены для последующего прыжка. В досках просвечивают щели. Да и внешний вид сооружения не внушает восторга и желания заниматься спортом.