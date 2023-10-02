Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
О местности, известной в Уфе как «Трамплин», слышали многие. С остановки с одноимённым названием можно спуститься на канатной дороге к Уфимке. На паромной переправе дачники переплавляются на противоположный берег. В лесу бегают спортсмены, прогуливаются собачники и катаются велосипедисты. Среди деревьев и скальных пород на фоне пасторальных пейзажей высятся ржавые конструкции — уфимский трамплин для прыжков на лыжах.
Прыжки на лыжах с трамплина — не диковинка в Уфе. Оказывается, его культивацией в нашем городе занимались с 40-х годов. А первый трамплин был вовсе построен в 1934 году на месте нынешнего Конгресс-холла.
Этот вид спорта получил хорошую почву на уфимских склонах. Десять воспитанников спортивной школы №33 участвовали в Олимпийских играх в лыжном двоеборье или в прыжках на лыжах. К тому же уроженцем Уфы является самый успешный прыгун с трамплина России Дмитрий Васильев — двукратный участник Олимпийских игр, призёр этапов Кубка мира, многократный чемпион России. Кроме него еще несколько спортсменов становились мастерами спорта международного класса, десятки — мастерами спорта СССР и России.
120-метровый уфимский трамплин начали строить в 70-е годы, для чего была расчищена площадка в лесу на склоне Дудкинской горы. Здесь должны были обучать спортсменов самым сложным прыжкам, а также готовить их к международным соревнованиям. Но из-за подготовки страны к Олимпиаде-80 возведение объекта было перенесено.
Вернуться к работам удалось лишь в 1992 году, когда между Уфимкой и улицей Менделеева планировали соорудить спортивный комплекс по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Тогда же построили канатную дорогу — первую в Уфе.
Но денег на объект не хватило. К нему время от времени возвращались, однако довести работы до конца не удалось. В 2016 году приступили к демонтажу трамплина — теперь о нём напоминают фундаменты опор и комната ожидания для спортсменов. Также от К-120 осталась верхняя часть разгонного полотна.
Сейчас занятия этим экстремальным видом спорта продолжаются — действует Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Республики Башкортостан. Оказывается, подготовкой кадров продолжает заниматься Спортивная школа олимпийского резерва №33. Тренировки проводятся на действующих трамплинах — К-6, К-10, К-26, К-40, К-90. На двух самых высоких трамплинах проходят соревнования республиканского и всероссийского уровня. В министерстве спорта Башкирии говорят, что в спортивной школе занимаются 304 человека.
Спуск к Уфимке и Дудкинской переправе со стороны улицы Менделеева располагает к занятиям активным отдыхом или спортом. В хвойном лесу легко дышится, холмистая местность позволяет менять нагрузки при занятиях бегом или велосипедных прогулках. Кроме того, здесь гораздо меньше шума, чем в 20 метрах выше.
Однако в погожий день здесь не удалось встретить спортсменов. По железным ступенькам трамплина К-90 тяжело поднимались двое мужчин. На вопрос о том, работает ли трамплин и занимается ли кто-то прыжками, они ответили: «Здесь чаще наркоманов встретишь, чем спортсменов».
Несмотря на то, что трамплины составляют целый комплекс с административными зданиями, на протяжении часа не появилось ни души.
Что бы ни говорили в минспорта Башкирии о том, что администрация обслуживает спортивный комплекс, состояние трамплинов создаёт впечатление упадка. Например, на одном из них отслаивается фанерное полотно. Оцинковка — покорёжена и изрисована. Не вызывает доверия и стол отрыва — вышка, с которой должны скатываться спортсмены для последующего прыжка. В досках просвечивают щели. Да и внешний вид сооружения не внушает восторга и желания заниматься спортом.
Спортсмен совершил прыжок, приземлился на берегу Уфимки. По задумке обратно он должен был доставляться по канатной дороге, чтобы экономить силы. Однако к стартовым площадкам он вынужден подниматься по крутой лестнице. Неокрашенные и покрытые ржавчиной ступеньки и перила скрипят. Путь наверх занимает до десяти минут. Ближайшая «канатка» находится слишком далеко.
В мэрии говорят, что за последние пять лет расчищена лыжная трасса, установлен новый трамплин К-5, на трамплине К-60 отремонтировали лестницы и частично заменили покрытие. На самом большом из действующих сооружений — К-90 — отремонтирован стол отрыва.
К сожалению, внешне нет никаких признаков того, что объект обслуживается и приводится в порядок. Конечно, трамплины К-40 и К-26 выглядят лучше остальных. Но для тех, кто впервые оказался в этом месте, может создаться впечатление, будто спортивный комплекс заброшен.
По словам сотрудников, сейчас здесь действительно тренируются дети и спортсмены, проводятся состязания. Однако о капитальном ремонте идут только разговоры. Дело в том, что объект находится на балансе не республиканских властей, а муниципалитета. А там, по словам нашего собеседника, говорят, что денег нет. Сейчас спортивная школа и тренировочная база держатся на энтузиазме тренеров.
О планах реконструкции объекта редакция Mkset.ru направила запрос в уфимскую мэрию.
Уфимский трамплин имеет богатую историю. Будучи лицом республики — сюда приезжают гости со всей России — он должен производить впечатление современного комплекса, готового принимать состязания на самом высоком уровне. Тем более об уфимских трамплинах будут говорить и в других регионах. Пока что мы можем предложить гостям разбитые дорожки на подходе, неприглядный внешний вид старых сооружений и скользкие дорожки на подъёме.