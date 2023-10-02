Суд решил дальнейшую судьбу попавшегося на взятке главы Транспортной дирекции РБ

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Советский районный суд в Уфе по ходатайству следователя принял решение о задержании главы ГКУ «Транспортная дирекция Башкирии» Мансафа Низакаева до 26 ноября. Ему предъявляются обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает издание «Коммерсант».
Фигура следователя настаивала на необходимости ареста, указывая на особую тяжесть и крупность совершенного преступления, за которое полагается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Сам Мансаф Низакаев просил оставить его под домашним арестом или избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор поддержал ходатайство следователя.
Ранее Mkset сообщал о сотруднике антикоррупционного отдела в Уфе, которого подозревали в получении взятки. Предполагалось, что в прошлом году сотрудник правоохранительных органов вышел на организатора подпольных казино в Уфе и заключил с ним сделку, суть которой состояла в том, что полицейский будет заранее сообщать о полицейских налётах, а взамен получать деньги. Такое предложение устроило бизнесмена. Позднее через посредника тот передал стражу порядка свыше 430 тысяч рублей.