Суд решил дальнейшую судьбу попавшегося на взятке главы Транспортной дирекции РБ

Ранее Mkset сообщал о сотруднике антикоррупционного отдела в Уфе, которого подозревали в получении взятки. Предполагалось, что в прошлом году сотрудник правоохранительных органов вышел на организатора подпольных казино в Уфе и заключил с ним сделку, суть которой состояла в том, что полицейский будет заранее сообщать о полицейских налётах, а взамен получать деньги. Такое предложение устроило бизнесмена. Позднее через посредника тот передал стражу порядка свыше 430 тысяч рублей.