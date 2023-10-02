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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Уфе

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Уфе

2 октября 2023, 04:48
Фото: 1MI
Минимально температура опустится до +4 градусов, сообщили синоптики.

Стало известно, что в Уфе к концу текущей недели начнет заметно холодать. Согласно данным синоптиков Gismeteo, в воскресенье, 12 октября, температура воздуха днем опустится до +12 градусов, а в понедельник и вторник столбик термометра покажет +10 градусов. Ночью температура воздуха минимально опустится до +4 градусов. Прогнозируются в эти дни также облачная погода и дожди.

На этой недели синоптики прогнозируют теплые дни. Так, 4 октября будет ясная погода с температурой воздуха +17 градусов днем и +10 градусов ночью.

#Общество#Элина Сайфранова#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе
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