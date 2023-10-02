Синоптики назвали дату резкого похолодания в Уфе

Стало известно, что в Уфе к концу текущей недели начнет заметно холодать. Согласно данным синоптиков Gismeteo, в воскресенье, 12 октября, температура воздуха днем опустится до +12 градусов, а в понедельник и вторник столбик термометра покажет +10 градусов. Ночью температура воздуха минимально опустится до +4 градусов. Прогнозируются в эти дни также облачная погода и дожди.