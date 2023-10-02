Сибирячка заработала на жилье в Турции мукбангом

В России мукбанг стал популярным примерно в 2015 году. Наши блогеры предпочитают общаться во время еды, обсуждая различные темы, в том числе «поговорить за жизнь». Нередко видео снимают супружеские пары. Кроме того, наши мокпанеры предпочитают национальные блюда, такие как борщ или пельмени.