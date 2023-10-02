Сибирячка заработала на жилье в Турции мукбангом

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Изначально мукбанг появился в 2010 году и распространился по всему миру, особенно во время пандемии, когда люди были вынуждены оставаться дома и искали новые способы общения в онлайне, пишет NEWS.ru.
Традиционный мукбанг подразумевает большое количество еды и минимальное количество разговоров. В видео обычно слышны только жевание и другие звуки, связанные с поеданием пищи.
В России мукбанг стал популярным примерно в 2015 году. Наши блогеры предпочитают общаться во время еды, обсуждая различные темы, в том числе «поговорить за жизнь». Нередко видео снимают супружеские пары. Кроме того, наши мокпанеры предпочитают национальные блюда, такие как борщ или пельмени.
Комментаторы часто выражают неприязнь к мукбанг-блогерам и даже оскорбляют их, награждая ярлыками типа«цирк уродов». Однако это компенсируется щедрыми донатами от зрителей. Например, 41-летняя Инна Судакова, известная как «королева русского мукбанга», смогла купить квартиру в Турции, как она утверждает, благодаря пожертвованиям.
Психолог Вероника Крайнова считает, что хейтеры специально смотрят мукбанг, чтобы выпустить свою агрессию. Зрители также испытывают потребность побаловать своего внутреннего ребенка, которому не хватает свободы во взрослой жизни.